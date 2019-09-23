В Киеве СБУ разоблачила деятельность крупного конвертационного центра с оборотом порядка одного миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что группа дельцов организовала этот бизнес еще в 2017 году. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств, чтобы те могли уклоняться от налогов и выводить деньги в "теневой" сектор экономики.

Среди их заказчиков были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в прошлом году в Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен.

Также мы писали, что фигурант скандала в "оборонке" признал контрабанду и пользование услугами конвертационных центров.