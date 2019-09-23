Четверо подростков погибли в результате ДТП, которое произошло в Чернигове. За рулем авто был несовершеннолетний, который не справился с управлением на мокрой дороге. В результате авто на полном ходу влетело в дерево. Об этом сообщается на сайте ГУ НП Черниговской области.

Уточняется, что подросток, который только собирался получить водительское удостоверение, взял "Volkswagen Passat" своего дедушки и поехал кататься в компании сверстников. Во время спуска с холма по мокрой дороге водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

"Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сидении, повезло остаться живой, ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы", - уточнили в полиции.

Фото: cn.npu.gov.ua

Информация о ДТП с пострадавшими поступила правоохранителям в понедельник после полуночи, 23 сентября. Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Продолжается досудебное расследование.

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