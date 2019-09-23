Погода в Киеве на этой неделе будет переменчивой, температура днем будет преобладать осенняя от +11 до +18 градусов, ночью возможно похолодание до +3...+5 градусов и заморозки до 4 мороза. Дожди обещают лишь в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября. Этот период порадует киевлян сухой погодой, когда можно ходить без зонта в замшевой обуви, а также фотографировать себя и друзей в золотой листве. Потепление до +20 и выше сдвигается на неделю.

"Страна" собрала всю информацию о предстоящей погоде на неделю - с 23 по 29 сентября - по данным шести погодных ресурсов.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, неделя в столице начнется с +12...+15 градусов днем, ночью будет +6...+8. Во вторник ощутимо похолодает до 0...2 градусов ночью. Температура перед выходными ожидается +8...+10 ночью и +12...+14 днем.

В четверг и пятницу возможен дождь.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua пишет, что неделя начнется с +7...+13, а во вторник резко похолодает до +1...+13, зато выйдет солнце. Со среды температура немного выровняется - днем ожидается +15...+16, ночью +7...+9. В целом будет облачная погода без осадков.

Погода испортится в четверг и пятницу, когда пойдет дождь.

Gismeteо

По данным Gismeteо, на этой неделе только с понедельника по среду ожидается сухая и солнечная погода. В понедельник будет +13...+14 днем. Во вторник ожидается самая холодная ночь, когда температура опустится до +2. С четверга начнется затяжная полоса дождей. В четверг, 26 сентября, выпадет максимальное количество осадков. Температура ночью будет +9...+13, днем прогреется до +15...+18.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua наиболее точно показывает переменчивость погоды на этой неделе. Если дневная температура будет расти с +13 градусов в понедельник до +20 градусов в воскресенье, то ночная будет около +10...+13.

24 сентября и 25 сентября температура ночью снизится до +4.

Четверг, пятница и воскресенье будут дождливыми.

Weather.com

По данным синоптиков Weather.com, в понедельник в Киеве будет солнечно, до +14 градусов днем, ночью - около нуля.

Во вторник солнечно, на термометре до +15. В среду потеплеет до +17, прогнозируют переменную облачность. В четверг и пятницу - дожди. Температура ночью +7...+8 градусов, днем +16..+17.

К выходным погода прояснится, ожидается переменная облачность с усилением порывов ветра до 17 м/с.

Наталья Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в день осеннего равноденствия 23 сентября пришло время утепляться. Этой ночью в Полтавской и Черкасской областях ожидаются заморозки до 0-4 мороза. Ночная температура - в пределах 0...+7 градусов; в западных и южных областях +6...+13.

Во вторник днем столбики термометров будут колебаться около +10...+16 градусов. На юге, западе, в Днепропетровской, Винницкой и в Кропивницком ожидается +16...+22 градуса.

Во всех областях Украины будет преимущественно сухо и солнечно.

В Киеве 23 сентября ожидается сухая погода. Ночью будет холодно, 0...+2 градуса, местами заморозки, завтра днем ​​потеплеет до +11...+14 градусов.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 23 сентября, погода будет кардинально отличаться в зависимости от региона. Ранее "Страна" говорила, когда начнется бабье лето.