Отношения между Россией и США дошли до опасной черты, когда странам все сложнее избегать конфликтов. Об этом пишет РИА Новости.

Так, вице-президент вашингтонского Центра национальных интересов, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби сообщил, что Москве и Вашингтону, которые дошли до опасной черты в отношениях друг с другом, нужно пойти на диалог. Это связано с тем, что сейчас им становится все сложнее предотвращать потенциальные конфликты.

Биби полагает, что Россия пытается подорвать американскую демократию и всячески навредить Соединенным Штатам. При этом, по мнению аналитика, ни Москва, ни Вашингтон не принимают меры, чтобы нормализовать ситуацию.

"Это очень опасно, и точка... Становится намного более сложным устанавливать каналы коммуникации, которые требуются, чтобы управлять кризисом и предотвращать конфликт", - сказал Биби.

Он также подчеркнул, что стереотипы в отношении одного государства к другому и недопонимание могут привести к эскалации напряженности между США и Россией, которая, в свою очередь, может перерасти в открытый неуправляемый конфликт.

Напомним, Трамп посчитал действия США в Украине бессмысленными и назвал Россию другом.

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