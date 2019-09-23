Водителя грузового автомобиля, который врезался в автобус "Житомир - Яремче" на трассе Киев - Чоп 22 сентября, задержали. Об этом со ссылкой на полицию Житомирской области передает 112.ua.

Сообщается, что полиция на сегодняшний день не установила окончательного виновника аварии. По предварительным данным, водитель автобуса возвращался из Яремче, по пути у него пробило колесо. Чтобы устранить поломку, мужчина остановился на обочине, в это время в автобус и врезался грузовик с полуприцепом.

На месте погибли 9 человек, еще 11 были доставлены в больницу: трое - в реанимацию, остальные - в травматологические отделения.

Водителя грузовика задержали в соответствии со ст. 208 КПКУ (задержание уполномоченным должностным лицом). Он является жителем Житомирской области, у него 5-летний стаж вождения. На данный момент проводятся необходимые следственные действия, назначаются соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели двух и более человек).

Фото: zt.dsns.gov.ua

Напомним, виновником ДТП под Одессой, где также погибли девять человек, полиция назвала водителя фуры.

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