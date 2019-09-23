В пятницу, 20 сентября, в России во время десантирования боевой техники на учениях воздушно-десантных войск разбились две боевые машины десанта (БМД). Фото последствий аварии опубликованы в соцсети "Вконтакте".

На снимках видно, что от двух боевых машин, которые, по данным российского Минобороны, разбились из-за отказавших парашютных систем, практически ничего не осталось. Их десантировали с самолетов Ил-76.

Уточняется, что инцидент произошел в Оренбургской области на военных учениях "Центр-2019". Экипажей внутри машин не было, никто не пострадал.

Фото: vk/ АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | КОСМОС | ВКС

Напомним, Шойгу заявил, что не может себе представить полномасштабную войну России против Украины.

Также мы писали, что появилось видео, как с полигона в России вертолетом вывезли радиоактивное оборудование.