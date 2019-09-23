В четверг, 19 сентября, пилот самолета Saab 340 авиакомпаниии Loganair, который летел из шотландского Сторновея в Инвернесс, остановил лайнер при взлете, чтобы не задавить проходящего по взлетной полосе ежа. Об этом пишет Metro.

Капитан остановил самолет, когда тот уже начинал движение по взлетной полосе. На борту находилось 30 пассажиров. Лайнер стоял около двух минут, пока животное не покинуло гудронированное шоссе. Пилот сообщил пассажирам о причинах задержки.

В авиакомпании уточнили, что так как их лайнеры летают в некоторые из самых отдаленных районов Шотландии, пилоты регулярно сканируют взлетно-посадочную полосу на наличие диких животных, чтобы не потревожить их.

Напомним, польский самолет не смог приземлиться в Одессе из-за ремонта ВПП и улетел в Борисполь.

Также мы писали, что в Колумбии через несколько минут после взлета рухнул самолет. Погибли 7 человек.