Великобритания и США планируют заключить соглашение по торговле до июля следующего года. Об этом со ссылкой на Sun пишет "Интерфакс-Украина".

Встреча премьер-министра Британии Бориса Джонсона и президента США Дональда Трмпа должна произойти во вторник, 24 сентября, во время Генассамблеи ООН. По данным источника в британском правительстве, "политическая воля заключить сделку к июлю есть сейчас у обеих сторон".

"Это большая победа для нас, и Трампу очень хочется прокричать об этом в Штатах... По обе стороны Атлантики есть понимание того, что это следует сделать именно к этому сроку, поскольку вскоре после него начинается избирательная кампания в США", - сообщил источник.

Изначально во время встречи должна быть представлена дорожная карта переговоров по торговой сделке, но потом стороны решили сначала усовершенствовать детали. Предполагается, что дорожная карта может быть обнародована во время приезда Трампа в Лондон в декабре на саммит НАТО.

Напомним, Джонсон и Юнкер договорились заключить соглашение по Brexit.

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