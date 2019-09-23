Вчера, 22 сентября, в 6 туре английской Премьер-лиги (АПЛ) Вест Хэм Юнайтед, за который играет наш Андрей Ярмоленко, встречался с грозным Манчестер Юнайтед.

Украинский легионер вышел на поле в стартовом составе и под занавес первого тайма, на 44-й минуте встречи, он открыл счет в поединке. Этот гол стал вторым у Ярмоленко в текущем сезоне чемпионата Англии.

Андрей Ярмоленко забивает Манчестер Юнайтед

Видео: YouTube/ Football Highlights

На 84-й минуте Аарон Крессуэлл со штрафного забил "манкунианцам" второй мяч. В итоге Вест Хэм победил со счетом 2:0.

И по итогам тура АПЛ признала Андрея Ярмоленко лучшим игроком. Также он стал лучшим игроком поединка по версии портала WhoScored, который поставил нападающему сборной Украины оценку 8 баллов.

Но кроме этого наш легионер признан лучшим игроком матча и в опросе болельщиков Вест Хэма в официальном аккаунте в Twitter. Украинец получил от болельщиков 35% голосов.

Фото: premierleague.com

После 6 туров "молотобойцы" набрали 11 очков и поднялась в турнирной таблице на 4-е место, войдя таким образом в зону Лиги чемпионов. В следующем туре, 28 сентября, Вест Хэм встретится с Борнмутом.

Напомним, 17 августа Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел на поле в английской премьер-лиге за Вест Хэм и помог своей команде сыграть вничью с Брайтоном.

Ранее "Страна" писала, что 18 сентября в Харькове состоялась встреча Манчестер Сити с Шахтером в сезоне Лиги Чемпионов. Гости победили со счетом 3:0.