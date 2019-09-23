Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Житомирской области грузовик столкнулся с автобусом, 9 человек погибли. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

ДТП произошло в Новград-Волынском районе, возле села Пилиповичи около 23:30. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом. К деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате аварии 11 человек попали в больницу, 9 человек погибли.

По данным полиции, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), двигаясь по трассе Киев - Чоп в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги. По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо. В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

Фото: zt.npu.gov.ua

А накануне, 21 сентября, между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области фура врезалась в микроавтобус, в результате погибли также 9 человек человек.

Также мы писали, что 20 сентября за сутки в ДТП на дорогах Киевской области погибли водитель и мотоциклист.