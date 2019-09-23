Крушение Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air, произошедшее 29 октября прошлого года, по официальной версии, случилось из-за дефектов в конструкции самолета и недостатка контроля. Об этом пишет Wall Street Journal.

Так, по информации источников издания, окончательный отчет о трагедии будет подготовлен к ноябрю текущего года. В проекте выводов среди прочих причин также названы ошибки пилотов и недостатки в техническом обслуживании. Однако детали индонезийского отчета могут быть изменены и подвергнуты дальнейшему анализу.

Напомним, что Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.

В ходе экспертиз было выявлено, что датчик скорости лайнера был с дефектами. Неисправность датчика скорости была выявлена в ходе расшифровки бортового самописца, она фиксировалась как минимум в ходе двух-трех предыдущих рейсов самолета.