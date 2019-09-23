На мировом туристическом рынке грянула громкая сенсация. Британский туроператор Thomas Cook Group (компания была основана еще в 1841 году - Ред.) прекращает существование после того, как не смог найти средства для предотвращения банкротства.

Бронирование билетов для более чем 600 тыс. отдыхающих по всему миру было отменено рано утром, 23 сентября. Об этом передает AP.

В AP статья о банкротстве вышла под громким заголовком "Коллапс туркомпании Thomas Cook, глобальные заказы отменены", скриншот: apnews.com

Британские власти уже заявили, что возвращение 150 тысяч клиентов компании на Родину станет крупнейшей логистической операцией в мирное время.

Thomas Cook Group отменил все торговые операции. Его четыре авиалинии прекратят работу. 21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы.

Ранее Thomas Cook вел переговоры о привлечении финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов в дополнение к тем 900 млн фунтов, о получении которых он уже договорилась в рамках рекапитализации. На фоне роста конкуренции и падения прибылей 178-летний Thomas Cook Group накопил долги на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Компания Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира - она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год. Однако за последний год ее акции упали на Лондонской фондовой бирже на 86%, рыночная капитализация составляла всего $69 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что французская авиакомпания Aigle Azur обанкротилась и отменяет полеты.

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