Вчера, 22 сентября, в ЮАР прошла громкая полицейская операция, которая завершилась ликвидацией девяти налетчиков, планировавших ограбить бизнес-центр и взломать там сейфы с деньгами. Но бандиты угодили в полицейскую засаду, как передает агентство Синьхуа.

Полицейские устроили засаду в населенном пункте Исипинго, что в 19 км к югу от Дурбана в провинции Квазулу-Натал.

"Когда подозреваемые увидели полицейских, они открыли огонь, - заявил официальный представитель полиции провинции Нкобиле Гвала. - Произошла перестрелка. В общей сложности семь подозреваемых погибли на месте, один 29-летний злоумышленник был арестован".

Полиция изъяла у убитых бандитов три винтовки, шесть пистолетов, взрывчатые вещества и инструменты для взлома.

"В то время как полицейские все еще были заняты проведением операции на месте происшествия, послышались выстрелы недалеко от главного места преступления", - уточнил Гвала.

И в новой перестрелке были убиты еще двое членов банды. В настоящее время продолжается расследование инцидента.

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