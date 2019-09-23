Сериал "Чернобыль" о ядерной катастрофе в Украине в 1986 году получил главную награду премии Emmy в категории "Лучший мини-сериал". Об этом передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Fox, который освещал ход 71-й церемониюи вручения наград.

Другими претендентами на премию Emmy были "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

Кроме того, жюри отметили отдельной премией сценарий и режиссера сериала в соответствующих номинациях.

Лучшим актером в мини-сериалах назвали Джареля Джерома за роль в сериале "Когда они нас увидят", а лучшей актрисой стала Мишель Уильямс за "Фосси/Вердон".

Напомним, что в конце мая IMDb назвал сериал"Чернобыль" самым популярным в истории - его оценка составила 9,6 баллов из 10.

Справка для любителей кино

Emmy - американская телевизионная премия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук.

Золотая статуэтка Emmy, исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства. Награда вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет.