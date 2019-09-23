Репетиция Всеукраинской переписи пройдет в центре Украины, но лучше бы устроить ее на западе страны - Элла Либанова
Еще до конца этого года в Киевской области может пройти пробная перепись населения, своеобразная репетиция Всеукраинской переписи. Об этом рассказала Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины в интервью ZN.
Пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах Киева и области. В то же время сама Либанова предпочла бы провести ее в одном из районов в Западной Украине.
"Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - добавила ученый.
При этом Либанова выразила уверенность, что пробная перепись населения пройдет до конца текущего года. По ее словам, все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковы.
Ранее "Страна" сообщала, что перепись населения обойдется бюджету в 4 миллиарда гривен.