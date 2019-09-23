Президент США Дональд Трамп заявил, что пока в его графике не планируется встреча с представителями Ирана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но глава Белого дома не исключил, что все еще может поменяться. Об этом передает CNN.  

Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с представителями Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, через несколько дней после того, как Тегеран отверг причастность к нападению на саудовские нефтяные объекты, а США ввели новые санкции против Ирана. 

"Ничего нельзя исключать полностью, но я не намерен разговаривать с Ираном. Впрочем, это не означает, что такого не произойдет. Я очень гибкий человек", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. 

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