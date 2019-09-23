В Деснянском районе Киева на территории автостоянки загорелись автоцистерны с горючим, пламя и взрывы от которых были замечены очевидцами ранее.

Возникшее в воскресенье вечером в Деснянском районе Киева на территории автостоянки возгорание 9 автоцистерн с горючим ликвидировано, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства. Во время тушения пожара поезд с топливом был отбуксирован.

В свою очередь в КГГА подчеркнули, что сильнейший пожар может вызвать задымление на территории всего Деснянского, а также Дарницкого районов города.

По словам представителей мэрии, на улице Вискозной, 3, в Деснянском районе столицы, на территории автостоянки вспыхнули 9 автоцистерн с горючим. Из-за пожара произошел разлив горючего на 500 кв. м.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации.

Ранее "Страна" приводила статистику пожаров в столице. По данным мэрии, за последний месяц в Киеве произошло более 800 пожаров, что превышает средний показатель почти в 7 раз.

Одной из последних жертв пожаров в Киеве стал пляжный комплекс в Гидропарке.