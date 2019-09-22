Вечером 22 сентября неизвестный сообщил о минировании Южного моста в Киеве. Об этом передает интернет-портал "Вартови Еспресо".

Звонок о минировании поступил на линию 102.

Сайт dtp.ua пишет, что движение транспорта по мосту полностью перекрыто. Также известно, что на место происшествия выехали следователи, взрывотехники и кинологи.

Когда будет возобновлено движение по Южному мосту, пока не ясно.

Напомним, два дня назад, в пятницу, в полицию Киева поступило сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центров, посольства и мостов. Полиции пришлось проверять информацию целый день.

Ранее "Страна" рассказывала, что Днепровский суд Киева назначил "мостовому террористу" Алексею Белько 2 месяца ареста с возможностью внесения залога.