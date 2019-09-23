Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, хотя ранее такая возможность отрицалась госсекретарем Майком Помпео.

Об этом сообщает The Hill.

Заявление глава Белого дома сделал в разговоре с журналистами в Хьюстоне.

"Мы решим, как обнародовать ее, продемонстрировав то, о чем мы беседовали", - сказал Трамп.

При этом беседу с Зеленским он назвал "идеальной".

Президент также рассказал, с какой проблемой сталкивается при общении с иностранными лидерами.

"Проблема заключается в том, что когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что не могут говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы люди могли высказаться, не думая, что каждое сказанное слово станет известным всему миру", - добавил Трамп.

Напомним, Джо Байден потребовал от Трампа опубликовать расшифровку записи состоявшегося летом телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Вице-президент подозревает, что Трамп мог давить на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование против Байдена в Украине.

Трамп уже объяснял, что обсуждал с Зеленским коррупцию.

Как сообщал Укринформ, скандал возник после того, как сотрудник разведки, обрабатывавший телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания главы Белого дома, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, являющегося главным конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.