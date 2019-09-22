Завершился восьмой тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги: вечером 22 сентября скромный "Колос" из Ковалевки сыграл вничью с "Александрией" из Кировоградской области. Об этом передает Укринформ.

Финальный счет игры - 1:1.

Матч прошел на "Оболонь-Арене" в Киеве. Автором гола у ковалевцев стал форвард Денис Костышин. На 45-й минуте он реализовал пенальти. А на 68-й минуте в ворота соперников послал мяч защитник "Александрии" Владислав Бабогло.

Видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Все результаты матчей 8-го тура:

"Колос" - "Александрия" - 1:1

голы: Костышин (45, с пенальти) - Владислав Бабогло (68);

"Днепр-1" - "Карпаты" (Львов) - 2:0

голы: Владислав Супряга (28, 70, с пенальти);

"Львов" - "Олимпик" (Донецк) - 0:1

гол: Сергей Политыло (79, с пенальти);

"Заря" (Луганск) - "Мариуполь" - 0:0;

"Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Донецк) - 0:1

гол: Марлос (22);

"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев) - 0:5

голы: Виктор Цыганков (9), Артем Шабанов (35), Карлос Де Пена (38, 83), Артем Беседин (46).

Ранее "Страна" публиковала список десяти лучших бомбардиров УПЛ после восьмого тура. Перечень голеадоров практически не изменился по сравнению с предыдущим туром.

Также мы приводили турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу после восьми туров.



