Поздно вечером 22 сентября в Киеве начался сильный пожар в районе Дарницкой ТЭЦ. Об этом сообщается на Facebook в группе "Киев оперативный".

Пожар возник на улице Вискозной, напротив супермаркета "Эпицентр". Очевидцы рассказывают, что слышны взрывы.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Дорогу для проезда автомобилей в районе возгорания перекрыли. К месту ЧП направились автобус Нацгвардии, скорая помощь и пожарные.

Информации о причинах и масштабе пожара, а также о возможных жертвах пока не поступало.

Как сообщала "Страна", 20 сентября, ночь, произошел пожар в Луцком военном госпитале. Спасателям пришлось эвакуировать 91 человека, в том числе 7 больных в тяжелом состоянии.

Также мы писали о том, что 21 сентября в Херсоне загорелось судно, которое стояло на ремонте на территории судоремонтного завода им. Коминтерна.