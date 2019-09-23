Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что пока нет необходимости изменять закон о языке (известный также как закон о тотальной украинизации), а нужно его исполнять. Об этом он сказал в интервью Громадському радіо.

Чиновник признался, что он родился на Западной Украине, но всю жизнь говорил по-русски. Украинский язык он использует всего месяц.

"Это такой период, когда я использую слова, которые забыл, я их раньше не использовал, речь становится более яркой, я более качественно могу высказывать свое мнение, меня захватывает процесс овладения речевыми нюансами", - сказал Бородянский.

Что касается языкового закона, то он не видит причин его менять.

"Я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - сказал Бородянский.

Ранее "Страна" приводила мнение Бородянского по поводу создания русскоязычного канала.

Почему Зе-команда не торопится менять закон о тотальной украинизации также смотрите в блоге Ясно.Понятно Олеси Медведевой.