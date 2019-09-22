В пятницу, 20 сентября, на киевском Крещатике, возле здания столичной мэрии обокрали депутата Георгия Ясинского. Об этом "Стране" рассказал источник в МВД.

Депутат Киевсовета от партии "Солидарность" обратился в полицию с заявлением о том, что на улице возле места его работы карманники незаметно сняли у него с руки часы марки "Breguet" и затерялись в толпе.

Люди из окружения депутата сообщили, что Ясинский лишился очень дорогой модели, средняя цена за которую составляет 31500 долларов. Примерно столько же стоит однокомнатная квартира в Киеве.

Это часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота. В рекламных буклетах сказано, что в этой модели на золотые стрелки нанесено люминесцентное покрытие, благодаря которому легко определять время в темноте. А золотой циферблат покрыт черным родиевым слоем. Модель дополнена каучуковым ремешком с золотой откидной застежкой. Завода этих часов хватает на двое суток.

По факту кражи заведено уголовное дело по ч.5 ст.185 УК Украины (кража в особо крупном размере).

Фото: kiev.informator.ua

Об обворованном депутате известно, что с 2012 года он был помощником-консультантом народного депутата Украины Владимира Арьева на общественных началах. С мая 2014 Ясинский стал депутатом Киевсовета, секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Ранее "Страна" писала, что летом на железнодорожном вокзале в Киеве у тогда еще нардепа от фракции БПП Владимира Арьева вытащили кошелек.

Также мы рассказывали, что под Киевом неизвестные ограбили дом народного депутата 8-го созыва Олега Недавы.