Американка Вирджиния Джуффре заявила, что у нее в 17 лет был секс с принцем Эндрю и рассказала о причастности к этой связи финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ВВС.

Джуффре поделилась откровениями в эфире американского телеканала NBC News. 35-летняя американка стала одной из шести женщин, давших интервью программе Dateline телеканала по поводу сексуальных преступлений Эпштейна.

Вирджиния Джуффре в специальном выпуске программы Dateline. Фото: bbc.com

По словам Джуффре, Эпштейн фактически принуждал ее к проституции.

Она рассказала, что на работу у Эпштейна ее подписала приятельница финансиста Жислен Максвелл в то лето, когда во Флориде Джуффре работала в раздевалке роскошного курортного комплекса Мар-а-Лаго, принадлежащего Дональду Трампу.

"Я была такая молодая, когда первый раз попала в Лондон. Жислен разбудила меня однажды утром и сказала: "Ты сегодня встретишься с принцем". Я до того момента не знала, что меня привезли специально для этого принца", - призналась Джуффре.

В тот день ее доставили в клуб Tramp, где в зале для VIP-гостей принц Эндрю угостил ее алкоголем. Принц также просил ее станцевать, после чего все трое вернулись в дом Жислен Максвелл. Причем по дороге последняя попросила Вирджинию "сделать принцу то, что ты делаешь Эпштейну".

Вирджиния Джуффре, принц Эндрю и Жислен Максвелл (сзади) в 2001 году. Фото: bbc.com

В апартаментах Максвелл принц занялся с Джуффре сексом. Она заявил, что секс с герцогом Йоркским у нее был еще два раза: второй раз произошел в особняке Эпштейна в Нью-Йорке, а третий - в его поместье на Карибских островах.

Джуффре описала члена королевской фамилии как растлителя и одного из участников вечеринок Эпштейна, обвинявшегося в принуждении несовершеннолетних к сексуальному рабству.

Герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы, отрицает, что у него был какой-либо сексуальный контакт или отношения с Джуффре. Женщина прокомментировала его позицию: "Он будет продолжать это отрицать, но он-то знает правду, и я ее знаю".

Она отвергла предположения о том, что ее цель - получить компенсацию. Она понимает, что в связи с истечением срока давности не может подать официальный иск.

Между тем в августе принц Эндрю распространил заявления, в которых утверждал, что потрясен сообщениями о преступном поведении Эпштейна, ведь за "недолгое время" их знакомства якобы никогда не замечал за ним ничего такого.

Напомним, в июле миллиардера Эпштейна задержали по обвинению в секс-торговле, а уже в августе он был найден мертвым в тюремной камере.