Полиция Греции арестовала 65-летнего жителя Ливана, которого обвиняют в угоне самолета в 1985 году и похищении людей. Об этом сообщает ВВС.

Подозреваемый, чье имя не называется, предположительно один из тех, кто 14 июня 1985 года угнал самолет американской компании TWA, следовавший рейсом Каир - Сан-Диего с несколькими остановками. Самолет был захвачен вскоре после взлета в Афинах, причем в числе пассажиров находился греческий певец Демис Руссос.

Угонщики потребовали освобождения из израильских тюрем 700 мусульман-шиитов. Они сначала посадили самолет в Бейруте, где в обмен на топливо выпустили несколько пассажиров, включая Руссоса. Остальных заложников удерживали 17 дней.

Позже угонщиков причислили к ливанской "Хезболле". Но радикальная шиитская группировка не признала их за своих.

Ливанца разыскивали 30 лет. Найти его удалось на острове Миконос, куда он сошел с круизного лайнера 19 сентября. Во время проверки паспорта оказалось, что фамилия ливанца внесена в "красный список" Интерпола по запросу Германии.

Сейчас подозреваемый находится в тюрьме строгого режима, его должны опознать власти Германии.

Интересно, что его уже задерживали в 1987 году во Франкфурте. Но вскоре ливанец был выпущен в обмен на освобождение двух граждан Германии, которых удерживали в заложниках его сообщники в Ливане.

Ранее "Страна" сообщала о захвате в аэропорту Мальты самолета A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways со 118 пассажирами.

Мы также рассказывали, что вооруженный преступник захватил пассажирский самолет на пересадке в Бангладеш.