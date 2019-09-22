Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который опроверг информацию об обсуждении со своим сыном Хантером его бизнеса в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Он [Байден] лжет, что не говорил с сыном, он говорил, - сказал Трамп в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон. - Байден говорил, что не может дать миллионы долларов, пока не будет уволен прокурор [в Украине]".

Резкое заявление по поводу политика Трамп сделал 22 сентября перед журналистами на Южной лужайке Белого дома накануне отправления в Хьюстон.

"Джо Байден сделал очень бесчестную вещь. А потом он сказал, что никогда не говорил со своим сыном. Кто-то в это поверил? Но тогда он также сказал задолго до этого, что говорил со своим сыном. То есть он соврал опять. Но он сказал, что не отдаст, как я понимаю, миллиарды долларов Украине, если только они не уволят прокурора, который рассматривает дело его сына и компании его сына, компании, с которой работал его сын. И это очень бесчестная вещь. И я не хочу навредить Байдену... Он сказал очень глупую вещь", - сказал глава Белого дома.

Напомним, Байден потребовал от Трампа опубликовать расшифровку записи состоявшегося летом телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Вице-президент подозревает, что Трамп мог давить на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование против Байдена в Украине.

Требование Байдена спровоцировало скандал, в который вмешался Сенат. Сегодня председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм призвал Министерство юстиции расследовать отношения бывшего вице-президента Байдена с Украиной.