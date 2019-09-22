Министерство иностранных дел России разъяснило свою позицию по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова - Риббентропа.

Соответствующая запись ведомства выложена в соцсети ВКонтакте.

В МИД РФ полагают, что СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии, а подписание пакта было вынужденным шагом.

"Подписание 23 августа 1939 г. договора о ненападении с Германией было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором", - считают в Министерстве.

Пакт Молотова - Риббентропа и план Барбаросса, скриншот: vk.com/mid

Кроме того, благодаря договору к началу войны СССР оказался на стратегически более выгодных рубежах, а население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о пакте Молотова - Риббентропа и об отношении к этому документу.

Мы также писали, что в июне в России рассекретили оригинал пакта.