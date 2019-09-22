В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги 22 сентября ФК "Динамо" на выезде разгромил полтавскую "Ворсклу" со счетом 5:0. Об этом сообщает Укринформ.

По одному голу забили Виктор Цыганков (на 9-й минуте игры), Артем Шабанов (на 35-й минуте) и Артем Беседин (на 46-й минуте). Автором двух голов стал Карлос Де Пена (на 38-й и 86-й минутах).

Эта победа стала для киевлян первой в чемпионате Украины с новым главным тренером Алексеем Михайличенко.

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Результаты других матчей 8-го тура УПЛ:

"Днепр-1" - "Карпаты" (Львов) - 2:0. Голы: Владислав Супряга (28-я, 70-я минуты, последний - с пенальти);

Владислав Супряга (28-я, 70-я минуты, последний - с пенальти); "Львов" - "Олимпик" (Донецк) - 0:1. Гол: Сергей Политыло (79-я минута, с пенальти);

Сергей Политыло (79-я минута, с пенальти); "Заря" (Луганск) - "Мариуполь" - 0:0;

"Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Донецк) - 0:1. Гол: Марлос (22).

В турнирной таблице по очкам лидирует "Шахтер" с 24 очками после 8 игр. За ним следуют: "Десна" - 14 очков (8 игр), "Александрия" - 12 очков (7 игр), "Заря" - 12 очков (8 игр), "Динамо" - 11 очков (7 игр), "Днепр-1" - 11 очков (8 игр), "Колос" - 10 очков (7 игр), "Мариуполь" - 9 очков (7 игр), "Карпаты" - 8 очков (8 игр), "Ворскла" - 7 очков (8 игр), "Львов" - 6 очков (8 игр), "Олимпик" - 5 очков (8 игр).

Встреча "Мариуполя" и "Динамо" перенесена на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Ранее "Страна" сообщала, что в игре 6-го тура английской премьер-лиги украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил один из двух голов в ворота "Манчестер Юнайтед".

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