22 сентября председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм призвал Министерство юстиции расследовать отношения бывшего вице-президента Джо Байдена с Украиной. Об этом сообщает издание Townhall.

По мнению Грэма, расследование должно прояснить роль Украины в американских выборах 2016 года

"Да, я хочу, чтобы министерство юстиции назначило кого-то, чтобы посмотреть, какую роль сыграла Украина в выборах 2016 года. Существует множество голословных заявлений, связанных с Украиной, которые дают пищу демократам демократам против Трампа и других. Думаю, справедливым будет изучить не только связи Трампа с Россией, но и Байдена, когда он был действующим вице-президентом, с Украиной через его сына", - заявил Грэм.

Он также возмутился утверждением Байдена о том, что расследование якобы проводилось.

"Джо Байден сказал, что все проводили расследование и ничего не нашли. Кто все? Никто не расследовал связи Украины и Байдена, никто не изучал ту роль, которую Украина сыграла на выборах 2016 года", - добавил сенатор.

Напомним, Байден потребовал от Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи летнего телефонного разговора Владимиром Зеленским. Вице-президент подозревает, что Трамп мог давить на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование против Байдена в Украине.

На это глава Белого дома заявил, что во время июльского разговора с президентом Украины обсуждалась коррупция.