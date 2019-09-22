Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл прилетели в Рим на свадьбу друзей, причем спутница одного из отпрысков британской королевской фамилии вызвала неудовольствие знатоков этикета. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня и принц посетили свадьбу друзей - модельера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса. Супруга Гарри выбрала для торжества черное и весьма откровенное полупрозрачное платье. Это наряд от Valentino стоимостью 13,5 тысяч долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Іnstagram/ enchantednews

Стилисты тут же упрекнули герцогиню Сассекскую в нарушении этикета: по их мнению, для свадебного торжества не стоит выбирать черные платья, открывающие взглядам почти все тело.

Фото: dailymail.co.uk

Известно, что Меган Маркл уже давно дружит с Нону. По слухам, именно модельер познакомила бывшую актрису с принцем Гарри.

Свадьба магната и модельера состоялась на римской вилле Аурелия.

Поздравить молодоженов также приехали дочь американского президента Иванка Трамп, актер Орландо Блум, певица Кэти Перри и другие звезды.

Напомним, 6 мая Меган Маркл родила мальчика. Принц Гарри присутствовал на родах.

Ранее "Страна" писала о жалобах отца герцогини Сассекской на то, что дочь отстранила его от участия в жизни внука Арчи.