Ученые выявили у диких дельфинов рост устойчивости к антибиотикам, что связано с попаданием в океан мочи и фекалий человека, в которых содержатся остатки лекарств. Об этом сообщает портал Science alert.

С 2003 по 2015 годы ученые исследовали 733 мазка, взятых у 171 дельфина во Флоридской лагуне. Материал брали из желудков и фекалий животных. Как показал анализ, у бактерий в организмах дельфинов значительно выросла устойчивость к антибиотикам: на 92% - к эритромицину, на 77% - к ампициллину и на 61% - к цефалотину.

Увеличение устойчивости к антибиотикам патогенов в мировом океане авторы исследования объясняют влиянием человека. Люди, принимающие лекарства, лишь частично переваривают таблетки. И большое количество антибиотиков выводится с мочой и калом. Вместе с испражнениями антибиотики просачиваются мимо очистных сооружений и попадают в мировой океан.

Летом "Страна" рассказывала, как под Херсоном дельфин приплыл на людный пляж и поплескался с отдыхающими.

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