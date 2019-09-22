Российская певица Полина Гагарина заболела, и ей ставят капельницы. Об этом певица сообщила у себя в Instagram.

Как отмечается, артистка заболела 16 сентября, она сразу написала об этом фанатам и спросила, есть ли какое-то лекарство, чтобы "Сразу ожить".

Певица Полина Гагарина в больнице, скриншот: Instagram/Polina Gagarina

Однако через пару дней ей не стало легче, поэтому артистка отменила свой концерт.

Я все-таки ещё лечу горло и, к огромному сожалению, не смогу сегодня брать такие высокие ноты, как на фото и выступить на специальном мероприятии МТVРоссия Яндекс. Плюс "Музыкант года: 2019". Приношу свои искренние извинения моим поклонникам! И прошу - не пропускайте концерт, там будут сюрпризы! Встречаем осень с хорошей музыкой. Берегите себя и не болейте" - написала звезда в подписи к фото с концерта.

Скриншот: Instagram/Polina Gagarina

22 сентября певица выложила в историю фото, на котором видно руку и поставленную на нее капельницу.

Скриншот: Instagram/Polina Gagarina

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