В матче стартового тура египетской премьер-лиги 22-летний вратарь команды "ЕНППИ" (Enppi Club) Махмуд Гад в фантастических прыжках отразил атаки нападающих из клуба "Пирамидс". Об этом сообщает Eurosport.

На 31-й минуте встречи в Каире при счете 0:1 голкипер "ЕНППИ" сделал феноменальный сэйв. Он издалека увидел передачу противника, вышел из штрафной зоны и сыграл головой на опережение.

Игрок "Пирамидс" проследил отскок, подобрал мяч и точно пробил с центра поля по пустым воротам. Однако Гад со всех ног побежал обратно в раму и в прыжке, достойном лучших легкоатлетов, выбил мяч на угловой ударом, которому позавидует любой волейболист.

Видео: YouTube/ Nazeh Ahmed

К сожалению, потрясающие акробатические трюки вратаря не спасли его команду. Она проиграла с разгромным счетом 0:4.

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