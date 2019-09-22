22 сентября в игре 6-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил один из двух голов в ворота "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Укринформ.

Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе. На 44-й минуте встречи он закатил первый мяч в ворота соперников и вывел свою команду вперед. Этот гол стал вторым у Ярмоленко в текущем сезоне АПЛ.

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На 84-й минуте Аарон Крессуелл со штрафного забил "Манчестеру" второй мяч. Через непродолжительное время, на 89-й минуте игры, украинского полузащитника заменил Роберт Снодграсс.

В итоге "Вест Хэм" победил со счетом 2:0.

После 6 туров команда Ярмоленко набрала 11 очков и поднялась в турнирной таблице АПЛ на 4-е место. 28 сентября, уже в следующем туре, "Вест Хэм" встретится с "Борнмутом".

Напомним, 17 августа Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел на поле в английской премьер-лиге за "Вест Хэм" и помог своей команде сыграть вничью с "Брайтоном".

Ранее "Страна" писала, что 18 сентября в Харькове состоялась встреча "Манчестер Сити" с "Шахтером" в сезоне Лиги Чемпионов. Гости победили со счетом 3:0.