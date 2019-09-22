Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 22 сентября. Днем и вечером будут шквальные порывы ветра, а ночью ожидаются заморозки. Об этом информирует пресс-служба спасателей.

22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). В этот день ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные заморозки 0-3°(II уровень опасности).

23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).

По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). По Киеву 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Ранее "Страна" сообщала, что в столице России пошел первый снег.

Кроме того, мы рассказывали, что Укргидрометцентр объявил, когда в Украину вернется долгожданное тепло.