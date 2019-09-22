Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали в Facebook цветущий в зоне отчуждения ЧАЭС букашник.

На украинском языке букашник называется агалык - горная трава. Однако он встречается не только в горах. Растет этот голубой цветок и на песчаных почвах Полесья, и в Донецких степях (кстати, в Донецкой области он занесен в Красную книгу), и в других регионах Украины.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На Полесье эту траву незатейливо называют "куполами синими полевыми", а на Слобожанщине - "синюшка". Русское название "букашник" объясняется тем, что на стеблях растения всегда ползает много муравьев, которые любят его нектар, скрытый в пышных бледно-голубых соцветиях.

В древности знахарки рекомендовали класть эту траву в купель для слабых детей, чтобы они росли здоровыми.

"Кстати, шептухи, как правило, для купели рекомендовали именно травы, цветущие голубым цветом. И в этом есть своя логика. Ведь чистое небо - голубое", - написали сотрудники Чернобыльского заповедника.

Ранее "Страна" публиковала фото цветущей в зоне отчуждения ярко-желтой пижмы.

А в конце августа в объективы фотографов заповедника попался табун редких лошадей Пржевальского. Мы тоже показывали фото грациозных животных.