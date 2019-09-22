Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 22 сентября, заявил, что Германии, Франции и другим странам ЕС нужно выделять больше средств на поддержку Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают того же. Германия должна тратить гораздо больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?" - сказал он журналистам.

"В сравнении (с США - Ред.) они выделяют очень мало (средств - Ред.), и мне это совершенно не нравится", - добавил президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп сам рассказал, о чем говорил с президентом Украины по телефону в июле.

Также мы рассказывали, что стала известна полная программа визита президента Зеленского в США.