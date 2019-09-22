Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали подписчикам осенний речной пейзаж.

Фото опубликовано на Facebook-странице организации.

На фото запечатлены все краски осени: пронзительно лазурное небо, серебристый металл водной глади, бутылочная зелень сосен и буро-рыжие оттенки тростника и берез.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Пейзаж сотрудники заповедника решили сопроводить соответствующими словами Евгения Плужника - классика украинской литературы, родившегося под Воронежем:

По-осінньому хмари пливуть,

По-осінньому вітер кигиче...

Ранее "Страна" публиковала другой прекрасный осенний пейзаж из Чернобыльской зоны, который послужил иллюстрацией строкам Лины Костенко.

Несмотря на наступление холодов, возле ЧАЭС до сих пор зацветают некоторые растения. Например, экологи показали цветения ярко-желтой целебной пижмы.