Президент США Дональд Трамп заявил о том, что во время июльского разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсуждали коррупцию.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Беседа была в основном поздравительной (с вступлением президента Украины в должность - Ред.)", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о телефонном разговоре с Зеленским.

"(Говорили - Ред.), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (в Украине - Ред.). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как (бывший - Ред.) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию в Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - сказал Трамп.

Он добавил, что разговор был теплым и дружественным.

Он также отметил, что не станет возражать против того, чтобы его адвокат Руди Джулиани дал показания перед Конгрессом США.

"Я не имею ничего против. Руди - очень прямолинейный парень", - сказал Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший вице-президент США, нынешний кандидат в президенты Джо Байден потребовал от Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора Владимиром Зеленским.

Кроме того, мы рассказывали, что Госсекретарь США призвал расследовать дело Байдена в Украине.