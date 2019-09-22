Врачи назвали количество шагов, которое необходимо выполнять людям разного возраста каждый день. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам кардиологов, молодым людям для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо проходить ежедневно не менее 10 тысяч шагов, а пожилым — до пяти-семи тысяч.

Врачи предупредили, что несоблюдение этих простых рекомендаций чревато ослабеванием сердечно-сосудистой системы - независимо от того, чем занимается человек. Они также добавили, что передвижение на машине вызывает дефицит движения и риск заработать ожирение, повышение артериального давления и ишемическую болезнь сердца.

Кардиологи уверяют, что даже трехминутная прогулка снижает кровяное давление.

Ранее "Страна" приводила статистику ВОЗ, согласно которой сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности.

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