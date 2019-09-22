Врачи рассказали, сколько шагов в день нужно делать для здорового сердца
Врачи назвали количество шагов, которое необходимо выполнять людям разного возраста каждый день. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам кардиологов, молодым людям для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо проходить ежедневно не менее 10 тысяч шагов, а пожилым — до пяти-семи тысяч.
Врачи предупредили, что несоблюдение этих простых рекомендаций чревато ослабеванием сердечно-сосудистой системы - независимо от того, чем занимается человек. Они также добавили, что передвижение на машине вызывает дефицит движения и риск заработать ожирение, повышение артериального давления и ишемическую болезнь сердца.
Кардиологи уверяют, что даже трехминутная прогулка снижает кровяное давление.
Ранее "Страна" приводила статистику ВОЗ, согласно которой сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности.
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