Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что публикация расшифровки разговоров лидеров держав возможна только в чрезвычайных событиях. Это сообщает РИА "Новости".

Помпео рассказал, что необходимости в публикации телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его лидера Украины Владимира Зеленского нет.

"Мы не публикуем транскрипты за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать", - заявил Помпео.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший вице-президент США, нынешний кандидат в президенты Джо Байден потребовал от Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора Владимиром Зеленским.

Кроме того, мы рассказывали, что Помпео призвал расследовать дело Байдена в Украине.