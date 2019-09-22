Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Джо Байдена в том, что он ненадлежащим образом вмешивается в события для того, чтобы защитить своего сына Хантера Байдена от расследования в Украине, передает Reuters.

"Байден вел себя неуместно", сказал Помпео и призвал расследовать действия Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший вице-президент США, нынешний кандидат в президенты Джо Байден потребовал от Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора Владимиром Зеленским.

Также мы рассказывали, что Антон Геращенко, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова заявил, что Украина готова расследовать связи, которые имел сын Джо Байдена Хантер с украинской газовой компанией Burisma Holdings как только появится официальный запрос.