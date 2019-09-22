Супрун объяснила украинцам, как уберечь детей от ядовитой косметики
Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала неопытным родителям, как обезопасить детей от косметики. Этой теме она посвятила пост на Facebook.
По словам Супрун, с появлением малышей в доме родители в первую очередь беспокоятся, чтобы те не наткнулись на острые углы или высокое напряжение. Но при этом забывают об опасности, связанной с косметикой и парфюмерией.
Затем бывшая чиновница приводит статистику об отравлениях и ожогах детей косметикой почему-то в США, а не Украине. Согласно этой статистике, около 4 тысяч детей ежегодно попадают в больницы из-за косметики, в основном с отравлениями и химическими ожогами.
Детей привлекают цвет и запах косметических средств. Чаще всего они травятся средством для снятия лака. Духи являются наиболее распространенной причиной повреждение глаз, а средства для химической завивки и расчесывания - причиной госпитализации.
Для детей опасны следующие косметические изделия:
- 28% повреждений вызваны средствами для ногтей;
- 27% - средствами для волос;
- 25% - средствами для кожи (в том числе солнцезащитными кремами);
- 13% - духами.
Скриншот: Facebook/ ulanasuprun
Чтобы обезопасить детей, родителям следует:
- хранить косметику в недоступных для детей местах;
- делать обдуманные покупки, стараясь избегать косметику, которая напоминает пищу или может заинтересовать ребенка;
- выбросить косметику, которой не пользуются;
- если косметика попала в глаза ребенку, немедленно промыть их большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.
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