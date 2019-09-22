Под Львовом, в шахтерской Сосновке, продолжается конфликт между полицией и участниками блокады более ста вагонов с российским углем.

"Активисты" во главе с Семеном Семенченко три недели, с 1 сентября, не пускали состав в пункт назначения - для обогащения на Львовскую угольную компанию, их возмутило, что на Западной Украине появился поезд с надписью РЖД "Российские железные дороги" и, мол, это означает, что торговля с Россией продолжается, а на своих шахтах уголь не покупают.

В субботу, 21 сентября, протестующих разогнала полиция и открыла дело за блокирование транспортных коммуникаций, за что им грозит от двух до семи лет.

Задержали почти три десятка человек, среди которых и Семенченко, но в тот же день их отпустили.

Активисты три недели перекрывали пути, блокируя вагоны с российским углем. Фото: Национальная полиция

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский в своем телеграмм-канале раскритиковал власть за то, что блокировщиков так просто освободили.

"Очень коротко, и совсем не о "блокаде". Вчера я краем глаза видел в новостях, что полиция задержала участников блокады и завела уголовные дела. А потом, вечером, отпустила. Так вот. Если их задержали, их должны были везти в суд на санкцию. Или, если задержали незаконно, должно появиться уголовное дело о злоупотреблениях властью и т. д. Без этого анонсированные посадки весной могут вылиться в сюрприз. Когда сажать будут не те, и не тех. И да, чтоб не вставать дважды, кстати, о посадках. Когда задержали Грымчака, вся свора замерла от ужаса, предполагая, что к каждому из них по очереди будет врываться спецназ. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Но когда оказалось, что Грымчак это и всё, осмелели и обнаглели как никогда раньше. Власть должна понять, что оппоненты чувствуют слабость, как акулы кровь. И если ты сказал А, но не сказал Б, властью придется быть очень недолго", - написал Бужанский.

Тем временем участники блокады жалуются на избиения.

"Людей, а среди них участники АТО и шахтеры, били по головам, душили газом, это была не полиция, а звери", - рассказывает нам один из активистов.

Кстати, две недели назад новым начальником полиции Львовской области назначили бывшего беркутовца Василия Виконского, что разгневало часть местных националистов. Некоторые даже сравнивают разгон с событиями на Майдане.

Несмотря на разгон, блокаду продолжают, недалеко от железнодорожной станции "активисты" разбили палаточный городок и начали круглосуточное дежурство.

Уголь везут из России не первый день (хотя, по словам местных, открыто, с логотипом РЖД, впервые), поэтому эксперты в угольной отрасли говорят о другой подоплеке - борьбе Ахметова и Коломойского за влияние в энергетике.

"Власть (а именно Коломойский) использует "рычаги" влияния на олигарха Ахметова. Только используют активистов, которых потом накажут, а кого-то посадят", - говорит эксперт Игорь Гузь.

По его словам, обогатительная фабрика, на которую шли вагоны, принадлежит компании Ахметова.

Компании ДТЭК Ахметова принадлежит "Западэнерго", куда входят три теплоэлектростанции (Бурштынская, Добротворская и Ладыженская), еще с советских времен они работают в едином комплексе с шахтами Львовщины и Волыни.

Предприятия "Львовуголь" и "Волыньуголь" компания Ахметова приватизировать не стала, так как их запасы угля не позволяют работать с хорошей рентабельностью долгое время.

С ДТЭК конкурирует Центрэнерго, куда, как говорят в экспертных кругах, зашли люди Коломойского.