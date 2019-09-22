В Москве пошел первый снег, об этом сообщают передают корреспонденты "Газеты.Ru" из разных районов столицы.

В частности после дождя снег мелкими снежинками пошел на юге столицы России.

Первый снег в Москве пошел в сентябре. Фото: Газета.Ru

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Sinoptik, потепление в Украине не заставит долго ждать. Последняя неделя сентября принесет теплую погоду без дождей.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области на горе Поп Иван в среду, 18 сентября, начался небольшой снегопад. Как сообщается в соцсети на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, температура воздуха на горе опустилась до ноля градусов и падает мелкий снег. Кроме того, пост опубликовал фотографии первого украинского снега в 2019 году.