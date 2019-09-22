В США 21 сентября на 51-м году жизни скончался актер и режиссер Арон Айзенберг. Об этом сообщила его жена Малисса Лонго в Facebook.

Известный многим зрителям по роли Нога в сериале "Стартрек (Звездный путь): Глубокий космос 9" артист умер утром.

Малисса Лонго и Арон Айзенберг. Фото: Facebook/ malissa.longo

В прощальном посте вдова написала, что Айзенберг был умным, скромным, правдивым и веселым человеком. Она вспомнила, как чуть менее года назад, 28 декабря 2018-го, тайно вышла замуж за актера, с которым до этого жила несколько лет.

"Я очень люблю его и буду скучать по нему вечно. Я пока не знаю, как жить без него..." - завершила свой пост Малисса.

Скриншот: Facebook/ malissa.longo

При этом она не назвала причину смерти актера. Однако его поклонники считают, что его жизнь оборвала врожденная патологией почек, которая сказалась на его росте (152 см).

Кроме сериала "Звездный путь: Глубокий космос 9" Айзенберг также сыграл молодого Кара в шоу "Звездный путь: Вояджер" и в фильмах "Чудесные годы", "Дивный новый мир", "Клуб лжецов".

Два дня назад в Париже умер знаменитый французский киноактер Шарль Жерар.

А в начале сентября в интернете распространился фейк о кончине голливудской звезду Клинта Иствуда.