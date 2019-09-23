Сегодня начинается первый визит президента Украины Владимира Зеленского в США, где он должен встретится с Дональдом Трампом.

В предверие этой встречи многие говорят о конфликтных линиях в украино-американских отношениях.

Как считается, Дональд Трамп хочет от Зеленского добиться открытия дела против Джо Байдена – потенциального конкурента президента США на выборах 2020 года.

В ответ демократы уже потребовали начать расследование этих требований Белого дома к Киеву и даже заговорили об импичменте Трампу.

Это то, что на виду. Но куда меньше внимание уделяется другим аспектам американского влияния на Украину, которые публично пока не обсуждаются.

Незаметно для широкой общественности разворачивается подковерная борьба, в ходе которой Вашингтон хочет добиться от украинской власти новой конфигурации силовых структур. Однако, у Зе-команды на этот счет свое видение. Во-многом противоположное американскому.

"Страна" анализирует детали.

Минус Сытник или минус Холодницкий

Главное "поле битвы" между Банковой и Танковой (улица в Киеве, где расположено посольство США) – это контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

НАБУ - это первичная ступенька "антикоррупционной триады", которая занимается расследованием коррупционных деяний. Второй ее элемент – САП (надзор и сопровождение в судах расследования антикоррупционных дел) и третий – Высший антикоррупционный суд, который как раз в начале сентября заработал.

По информации "Страны", у Владимира Зеленского хотят заменить директора НАБУ Артема Сытника. Он не устраивает Зе по ряду причин. В первую очередь, речь идет о подозрениях, что Сытник долгое время работал в интересах Петра Порошенко.

"СМИ неоднократно писали, что Сытник сливал дела против Порошенко и его окружения. А сам ездил по ночам в гости к экс-президенту. Есть много и других сигналов, которые говорят о нечистоплотности Сытника и о том, что "сливал" дела против топ-коррупционеров", - сказал "Стране" один из близких к Банковой экспертов.

Вторая причина – тесная связка Сытника с американскими кураторами. То есть он управляется, по сути, представителями иностранного государства.

И оставлять такого кадра во главе НАБУ - большой риск. Особенно, с учетом грядущего расширения возможностей антикоррупционных структур.

Речь идет, в первую очередь, о снятии депутатской неприкосновенности. А также возвращения уголовной статьи за незаконное обогащение. По ней можно привлечь абсолютно любого чиновника и нардепа, которые сдают электронные декларации.

Кроме того, НАБУ поправками в УПК хотят наделить правом самостоятельно проводить прослушку.

Естественно, все это расширяет поле деятельности для антикоррупционеров, но и ставит ребром вопрос - кто будет контролировать весь этот "замкнутый антикоррупционный цикл" от открытия уголовного дела НАБУ и до приговора антикоррупционного суда.

По данным источников "Страны" в силовых структурах, американцы хотят замкнуть его на себя, требуя от украинских властей оставить на своем месте Сытника, но при этом уволить главу САП Холодницкого (с которым у Сытника давний конфликт, при этом Холодницкий, как считается, находится в плотном контакте с Аваковым и Коломойским) и поставить туда понятного им человека. Если это произойдет, то Вашингтон будет контролировать и НАБУ, и САП, и антикоррупционный суд (в отборе судей которого участвовали международные эксперты).

Таким образом, американцы получат возможность подвесить на крючок любого украинского чиновника и нардепа - возбуждая против них уголовные дела с перспективой получения приговора через Высший антикоррупционный суд.

У Зеленского, как говорят источники "Страны" близкие к Банковой, с таким подходом не согласны.

Там наоборот хотят уволить Сытника, а Холодницкого либо оставить, либо заменить на другого лояльного Банковой человека. И, таким образом, замкнуть антикоррупционный цикл на себя.

Однако, по нашим данным, со стороны американского посольства и других представителей Вашингтона идет серьезное давление на украинскую власть, чтоб Сытника оставить, а Холодницкого уволить.

Собственно, по тому, как сложится кадровый расклад в антикоррупционных структурах и станет понятно, кто, по итогу, в этом противостоянии победил.

И выяснится это уже свсем скоро.

По крайней мере, процесс по снятию директора НАБУ уже запущен.

Как могут уволить Сытника

6 сентября 2019 года Сарненский райсуд Ровенской области признал Артема Сытника виновным в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков (ч.1 ст.172-5 КУоАП), назначив ему в качестве наказания штраф 3400 гривен.

Речь идет о нашумевшей истории отдыха Сытника на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области. По сообщениям СМИ, сюда директор Бюро неоднократно приезжал отдыхать, в том числе - встречал здесь наступление 2019 года. И якобы каждый раз "релакс", проживание и питание Сытника обходились в суммы порядка 100 тыс грн.

Расплачивался за досуг Артема Сергеевича его приятель - бизнесмен Николай Надейко. Соответственно, эти щедроты не были отображены в декларации чиновника.

Правоохранители начали разбираться. Вот как описывал дело 4 месяца назад генпрокурор Юрий Луценко: "Следователи Государственного бюро расследований установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. В случае отсутствия документальных опровержений информация про этот факт будет направлена в МВД для подготовки протокола про коррупцию. Потому что когда чиновник получается какие-либо услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тысяч гривен, то это называется неправомерной выгодой".

Материалы проверки были переданы в МВД.

Протокол о коррупции вручали Сытнику в условиях, приближенных к боевым - для этого 12 июля машину руководителя антикоррупционного ведомства под Полтавой остановили сотрудники Нацполиции.

После этого дело перекочевало в суд, где выяснилось - чиновнику вменяется получение подарков от Надейко на общую сумму в 25 тысяч гривен. Свою вину Сытник полностью отрицал. Аналогичную линию заявил и его адвокат Владислав Кича.

Суд первой инстанции в итоге признал главу НАБУ виновным в административном нарушении.

Как полагают оппоненты Сытника, если админпротокол о признании его коррупционером вступит в законную силу, то это должно послужить основанием для увольнения Артема Сергеевича.

"Суд признал главу НАБУ Сытника виновным в коррупции. Этот факт, как и факт тайных посещений по ночам жилища Порошенко, больше не дают ему морального права возглавлять главный антикоррупционный орган страны. Его нужно увольнять, чтобы еще и на старте не дискредитировать Высший антикоррупционный суд, в который от детективов НАБУ, руководитель которого официально признан виновным в коррупции, начинают поступать первые процессуальные документы", - написал известный юрист Андрей Портнов.

Спустя неделю после де-юре признания постановлением Сарненского райсуда Сытника коррупционером, его адвокат Владислав Кича обжаловал данный вердикт.

"Мы просим суд закрыть дело в связи с отсутствием административного правонарушения", - сказал защитник, не раскрывая подробностей стратегии защиты Сытника.

Известно лишь, что свою жалобу Кича направил в Ровенский апелляционный суд 12 сентября.

По информации портала "Судебная власть", 18 сентября в данном производстве был определен состав суда. Рассматривать дело выпало главе суда Олегу Полюховичу.

Если апелляция подтвердит приговор Сытнику, то это, теоретически, открывает путь к увольнению директора НАБУ.

Последствия решения

Если украинские власти все-таки не прислушаются к настоятельным рекомендациям американских партнеров и уволят Сытника - какие будут последствия для Зе-команды?

У наших собеседниках в дипломатических кругах нет единого мнения на этот счет. Бытует две прямо противоположные версии.

По одной из них, Сытник является ценным кадром лишь для людей в Вашингтоне, связанных еще с прошлой демократической администрацией. В то время, как для Трампа нынешний глава НАБУ вообще никакого значения не имеет.

"Более того, НАБУ во главе с Сытником прямо было задействовано по указанию демократов в организации дел против Пола Манафорта. То есть, по понятиям Трампа, Сытник является участником Украиногейта - дела о вмешательства Украины в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон. Сытник - креатура демократов, которые долгое время правили бал в американском посольстве в Украине. И до сих пор они влиятельны в Госдепе. Например, там работает Джон Кента - бывший заместитель посла США в Киеве. Керри стоял у истоков создания НАБУ и активно лоббирова Сытника. Продолжает делать это и сейчас. Но это не позиция Трампа и не позиция Белого дома", - говорит источник в дипломатических кругах.

В тоже время, другой наш собеседник, считает иначе.

"Дело не в демократах, не в республиканцах, не в Трампе и не в Сытнике. Есть стратегия США на то, чтобы создать независимую от украинских властей антикоррупционную вертикаль. И эта стратегия будет реализовываться. И если украинские власти будут сопротивляться, то последствия окажутся серьезными. Вплоть до приостановки сотрудничества с международными финансовыми организациями, а также многих других мер воздействия", - полагает источник.

Какая точка зрения более правильная, мы, вероятно, увидим уже в ближайшее время. После решения Ровенского апелляционного суда.