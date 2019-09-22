Все задержанные 21 сентября люди, которые блокировали во Львовской области составы, как они утверждают, с российским углем пока отпущены, на них составлен админпротокол. После того, как все пострадавшие получили медицинскую помощь, блокировщики решили продолжить акцию.

Об этом сообщает "Штаб блокады торговли с оккупантами" на Facebook.

"Освобождение участников блокады произошло благодаря вмешательству местной общины, которая поддержала Блокаду и требовала немедленного освобождения задержанных. На месте перекрытия железнодорожных путей состоялось вече с участием местных жителей. Следовательно, было принято решение о продолжении блокирования российского угля", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Штаб блокады торговли с оккупантами

На эти события уже отреагировал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Вчера, как я краем глаза видел в новостях, полиция задержала участников блокады и завела уголовные дела. А потом, вечером, отпустила. Так вот. Если их задержали, их должны были везти в суд на санкцию. Или, если задержали незаконно, должно появиться уголовное дело о злоупотреблениях властью и т.д. Без этого, анонсированные посадки весной могут вылиться в сюрприз. Когда сажать будут не те, и не тех", - написал Бужанский.

Ранее "Страна" сообщала, что блокаду начали еще 15 сентября, ее поддержал бывший народный депутат Семен Семенченко.

Также мы рассказывали о том, что 21 сентября восемь полицейских пострадали под Львовом, когда пытались снять блокаду с эшелонов российского угля.