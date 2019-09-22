Полиция задержала водителя фуры, по вине которого 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области погибли девять человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция опубликовала видео с места событий.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

Ранее "Страна" сообщала, что в воскресенье, 22 сентября в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП в котором погибли четыре человека.

Кроме того, мы сообщали, что в субботу, 21 сентября в Киевской области на Одесской трассе авто насмерть сбило женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, водитель сбежал с места происшествия.