Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун продолжает свою просветительскую миссию в Facebook и объяснила подписчикам, как бороться с мигренью. Посвященный этому заболеванию пост она разместила на Facebook.

По словам Супрун, мигрень - это не просто головная боль. Она носит регулярный характер, длится от двух до 48 часов, очень сильная и пульсирующая с одной стороны. При мигрени наблюдаются повышенная чувствительность к свету и звукам, тошнота, вспышки перед глазами, а также временные нарушения зрения.

Фото: Facebook/ ulanasuprun

Супрун приводит несколько признаков, по которым мигрень можно отличить от обычной головной боли:

асимметричный характер боли;

пульсация;

сильная боль, которая длится долго;

неспособность хоть что-то делать во время приступа и усиление боли во время работы или из-за раздражителей.

При склонности к мигрени Супрун советует начать вести дневник. В нем следует записывать продолжительность сна, приступы жажды, рацион питания, фазы цикла (для женщин). Затем эти записи нужно показать неврологу. Также врачу желательно назвать лекарства, которые вы пьете сейчас или пили раньше для борьбы с мигренью.

Собрав полный анамнез, доктор подберет максимально подходящее лечение.

При приступах обычно назначают ибупрофен, ацетаминофен, триптаны. Если лекарства не помогают, прописывают эрготамин, опиаты идругие препараты. Иногда назначают стимуляцию блуждающего нерва.

При мигрени важно следить за образом жизни. Частоту приступов снижают:

соблюдение режима сна;

борьба с бессонницей;

полноценное питание в одно и то же время;

нормализация веса и физическая активность.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

У детей в случае мигрени следует устранить возможные провоцирующие факторы:

пищевые (кофеин, искусственные подсластители, нитраты и нитриты, глутамат натрия);

экологические (запахи, гаджеты, звуки);

лекарственные;

физиологические и физические (стрессы, тревожность, истощение, отсутствие режима сна, нерегулярное питание).

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